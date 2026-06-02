日本ハムは1日、山口アタルが左手有鉤骨鉤骨折と診断され、同日に東京都内の病院で有鉤骨鉤切除術を行い、無事に終了したと発表した。なお、打撃練習再開まで約4週間の見通し。山口は4年目の今季、ここまでファームで10試合に出場して、打率.136、1本塁打、2打点の成績を残している。