「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」が、6月2日（火）から全国販売中だ。【写真】集めたい！おまけの“うごくシール”全21種一覧■“うごくシール”は全21種今回登場した「アニメちいかわグミ（むちゃうまヨーグルト味）」は、作中に登場する“むちゃうまヨーグルト”の味わいをイメージしたトレーグミ。グミはキャラクターの形になっており、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど全6種のデザインが用意されてい