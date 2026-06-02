「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で６年にわたって連載、全26巻コミックス発売中、累計900万部突破の麻生周一氏による大人気コミック『斉木楠雄のΨ難』。先日、特別ビジュアルを発表し10周年企画を様々発表しているアニメ『斉木楠雄のΨ難』10周年を記念して、2016年7月放送開始の第１期と2018年1月放送開始の第２期のノンクレジットオープニング映像をYouTubeのShoProチャンネルで初公開した。第１期のオープニングは、鳥束零太