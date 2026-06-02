TOブックスが運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『薬の魔物の解雇理由＠COMIC』(Celica)の無料話増量キャンペーンがスタートした。期間は6月14日(日)まで。＜あらすじ＞人と人ならざる者達が共に暮らすウィーム領。雪深く魔術の潤沢なその地に迷い込んだ少女・ネアは託宣を受けた──命を削り契約した魔物から恩恵を得る才職「歌乞い」として。静かに暮らしたいネアは、低位の相手を求めて唱歌の儀式を行う。だが、夜の森よ