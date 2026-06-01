【その他の画像・動画等を元記事で観る】騎士X - Knight X -の東名阪アルバムリリース記念ツアーの特設サイト＆公演詳細が公開された。アルバムリリース記念ツアー『騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』』では、大阪・東京・愛知の3都市を巡回予定。公演名の『Tier１』には、結成1周年、そしてグループ初のアルバムという“1年目”“1枚目”という節目を象徴するタイトルであることに加え、ここからすべてが始まる「