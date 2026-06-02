フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、コミックレーベルFWコミックスオルタにて、「FWコミックスオルタマンガ大賞」の募集を2026年6月1日より開始した。「FWコミックスオルタマンガ大賞」は、FWコミックスオルタで活躍する新たな漫画家を発掘するためのマンガ大賞。プロ・アマは不問。FWコミックスオルタ公式Xアカウントをフォローし、タイトルとハッシュタグ「＃FWCAマンガ大賞」をつけて画像を一緒に投稿するだけで応募