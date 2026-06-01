【その他の画像・動画等を元記事で観る】忘れらんねえよの新曲「なんもねえ」が、2026年7月2日(木)より放送開始するTVアニメ『ヤニねこ』のOPテーマに決定した。本アニメは、現在12巻までが刊行されている、にゃんにゃんファクトリーによる漫画『ヤニねこ』が原作。個性豊かなキャラクターのヤニまみれな日常が垣間見えるメインPVが公開され、OPテーマ「なんもねえ」の音源の一部が初解禁となった。本楽曲は、読んだ漫画の数ではだ