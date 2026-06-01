【その他の画像・動画等を元記事で観る】放送が7月7日に決定しているTVアニメ『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のエンディング主題歌が、halcaが歌う「NEW GAME」に決定した。作詞・作曲はナナヲアカリが担当するほか、halcaからアニメ・楽曲に対する熱いコメントも到着した。また、2026年8月19日に、halcaの13th single「NEW GAME」の発売が決定した。リード曲「NEW GAME」は、7月から放送のTVアニメ『対
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