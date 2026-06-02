マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌「コミックライド 6月号」やライコミで、『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます』の連載がスタートした。なお、コミックライド10周年を迎え、長年にわたり執筆している作家陣に特別インタビューを行う企画では、『暴食のベルセルク〜俺だけレベルという概念を突破する〜』の滝乃大祐への特別インタビューが掲載されている。創刊10周年を記念した企画の詳細は