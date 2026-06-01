【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年5月30日(土)、5月31日(日)に開催される「Paradox Live Dope Show 2026」（会場：有明アリーナ）にて、『Paradox Live THE ANIMATION』の映画化が決定したことが発表された。また「Paradox Live」の新たな物語が動き出す新章始動も発表されたほか、カバーソング制作決定など新情報が発表された。「Paradox Live」は2019年11月のプロジェクト始動以来、CDリリースやライブイベントを中