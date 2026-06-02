初心者でも簡単。『保存袋でぬか床の作り方とぬか漬けの作り方』夏に向かって、さっぱりとした漬けものがおいしく感じられるこの季節。ついに今年、ぬか漬けデビューしませんか？ ぬか漬け用の大きな容器がなくてもＯＫ。おなじみの保存袋で漬けたら、なんと3日食べられちゃう！ というなんともハードルの低ーーーーいこのレシピで、ぜひ、ぬか漬け生活をスタートしてみて♪ 動画もいっしょに、チェック！『保存袋で作るぬか床とぬ