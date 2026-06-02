「中央幹部学校」を訪れた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（左手前）＝1日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は1日、創立80年となった党幹部養成機関「中央幹部学校」を訪れて演説し、党内の世代交代が進む中、これまではなかった不正蓄財が起きていると批判した。北朝鮮メディアが2日報じた。金氏は1日、最近の国際大会で優勝したサッカー女子の試合も観戦し、記念写真を撮った。金氏は