記念すべきMトーナメントデビューと自身の誕生日を、最高の勝利で飾った。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージB卓が6月1日に行われ、小池諒（最高位戦）が2連勝で首位通過、3rdステージ進出を決めた。2位は佐々木寿人（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）が2ndステージへ進む。【映像】いきなり決めた！小池諒、東1局で倍満デビュー第1試合は佐々木、中田花奈（BEAST X・連盟）、宮崎和樹（