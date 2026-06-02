声優・俳優の津田健次郎が、テレビシリーズ・映画シリーズを通して初めて、「アンパンマン」に参加することが明らかになった。映画シリーズ37作目となる『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）で、物語の鍵を握る新キャラクター・ニャックル役を務める。津田のインタビュー映像と本編映像が解禁された。【動画】津田健次郎のインタビュー＆本編アフレコ映像津田は出演決定時を振り返り、「アンパンマン