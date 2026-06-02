80年代にTBS系で放送され、一世を風びした大ヒット学園ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルになった伏見工ラグビー部元監督の山口良治さんが29日に83歳で死去した。京都工学院が公式SNSを通じて追悼した。山口さんは同校を率いて就任6年目の1980年度に全国高校選手権初優勝。泣き虫先生と慕われた真の教育者が多くの教え子に惜しまれつつ天国へ旅立った。同校は公式SNSで「京都工学院高校（伏見工業高校）ラグビー部総監督