宇都宮競輪のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」は最終日、12Rで決勝戦が行われる。3日目11R準決勝。吉田拓矢（31＝茨城）が狭いコースを縫って突き抜け、さすがすぎる勝ちっぷりを披露した。「初手が一番嫌な並びだった。（最後は）無我夢中だったけど危なかったかな。決勝に乗らないと真杉君と連係できないので。状態はいいと思う」決勝でも鉄壁コンビの動きから目が離せない。