5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐の松本潤が2日、自身のインスタグラムを更新。「本当に楽しかった。ありがとう」とつづり、東京ドームで撮影された嵐5人の乾杯ショットなどを公開した。【写真】東京Dのステージでグラスを掲げるショットなどを公開した松本潤嵐は5月31日、東京ドームでラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催。相葉雅紀、松本、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人が、長