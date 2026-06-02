是枝裕和監督や西川美和監督の監督助手を務めてきた、映像制作集団分福の新鋭・孫明雅（そんみょんあ）監督の長編デビュー作『トロフィー』より、YOU、きたろう、山中崇、白川和子、黒田大輔、ソウジ・アライの出演が発表。併せて、本予告映像、写真家・石田真澄によるアザービジュアルも解禁された。【動画】新キャスト陣も登場する映画『トロフィー』本予告映像本作は、在日コリアンのひとつの“今”を描いたオリジナルスト