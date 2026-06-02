津田健次郎が、アニメ映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』で物語の鍵を握る新キャラクター、冒険家・ニャックル役の声を務めることが明らかとなった。併せて津田の本編アフレコ映像が初解禁された。【写真】津田健次郎、シリーズ初参加！『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』本編アフレコ映像映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる本作。遠い昔に、冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を