お笑いコンビ「麒麟」の川島明がとんだ人違いにあったことを明かした。２日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「劇場出番終わり良く行く町中華へ」と食事へでかけたことを伝えた。そこで「店員さんが少しソワソワしてたので僕だと気づいてくれたのかなと思ってたらお会計のとき声をかけてくれました」という。しかし店員に言われた言葉は「前からお声がけしたかったんですが失礼かと思いまして、もう中学生さんですよね