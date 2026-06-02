記事ポイントガーデン家具ブランドKayu styleが、オフィスデザインの国際見本市「オルガテック東京2026」に出展リゾート家具×植栽×照明×フレグランスを融合した空間デザイン『オフィスナブル”OASIS”』を初公開東京ドーム グラウンドの2倍超の敷地を持つ植栽専門店『Botaniqa Atelier』の希少植物がブースを彩る BSサポートが手がける日本発のガーデン家具＆リゾート系家具ブランドKayu styleが、2026年6月2日から4日まで