記事ポイント老舗料亭「なだ万」出身の総料理長・角田博史が手掛ける夏限定小鉢が、2026年6月1日より提供開始三色素麺・茶そば・太巻きなど和の涼メニュー全11品に加え、土鍋抹茶プリンが新登場朝食ビュッフェは税込2,970円（宿泊者は税込2,750円）、50分制で利用できます ホテルミュッセ銀座名鉄2階の『銀座朝食ラボ』が、2026年6月1日（月）より夏限定メニューの提供を開始します。老舗料亭「なだ万」で30年近く研鑽を積ん