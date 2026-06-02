中国東北部の黒竜江省ハルビンで、まるで災害映画を思わせる砂嵐が発生した。1日（現地時間）、中国中央テレビ（CCTV）などによると、前日午後、内モンゴル自治区東部と黒竜江省中西部、吉林省西部、遼寧省北部などで突風が発生した。強風によって巻き上げられた砂塵が内モンゴル自治区南東部と吉林省西部一帯を覆い、その後、東北地域へと広がったとCCTVは伝えた。特にハルビンの一部地域では午後5〜6時ごろ、台風に匹敵する秒速3