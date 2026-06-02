記事ポイント近畿2府6県在住者を対象に1人1室7,800円〜の特別料金で宿泊できるプランが登場京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重・福井の8府県が対象2026年6月1日〜8月31日の夏期間限定、各日室数限定で提供 京都山科 ホテル山楽が、近畿2府6県在住者を対象とした夏の近場旅行応援プラン『近畿割』を2026年6月1日から展開しています。山科駅前という好立地から京都駅・大津駅どちらへも1駅5分でアクセスでき、JR・地下