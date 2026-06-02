日本政府が1カ月間に11兆7349億円を投じて円防衛に出たが対ドル円相場が再び介入直前である160円水準まで円安が進んでいる。日本の国債利回りも急騰し円と国債が同時に下がる「日本売り」の懸念が大きくなっている。インベスティング・ドットコムによると、1日の円相場は1ドル＝159．5円まで円安が進み、日本政府の為替相場防衛線である160円に近付いた。為替相場は4月30日の取引時間中に160．34円を記録し、日本の外為当局の大規