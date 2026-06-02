記事ポイントミニストップが2026年6月2日から毎週火曜日に1商品ずつ、オリジナルアイス5種を順次発売炭酸氷入りのしゅわしゅわ食感やアルフォンソマンゴーのピューレ5層仕立てなど、各週ごとに個性が異なるラインナップ価格は190円〜360円（税込205円〜388円）、全国1,719店で取り扱い ミニストップのオリジナルアイスクリームが、2026年6月2日（火）から6月30日（火）にかけて毎週火曜日に1種ずつ、計5種が順次発売されます