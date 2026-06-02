サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むパラグアイ代表が1日に発表され、D・ゴメス（ブライトン）やエンシソ（ストラスブール）らが選ばれた。4大会ぶり9度目の出場。1次リーグD組で、米国、トルコ、オーストラリアと対戦する。（共同）