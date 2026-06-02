アメリカのフロリダ州は1日、対話型AIサービス・チャットGPTが、大量殺人の手口などの有害な情報を子供を含む誰もが容易に入手できるようにしたなどとして、開発元のオープンAIなどを提訴しました。フロリダ州の司法長官は1日、チャットGPTをめぐり、開発元のオープンAIとサム・アルトマンCEOに対する民事訴訟を起こしたと発表しました。訴状では、チャットGPTにより銃乱射事件が助長され、人々は自殺へと駆り立てられ、人間の感情