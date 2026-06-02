名古屋市南区で男女2人が死亡したひき逃げ事件で、85歳の男が運転するマイクロバスが事故を起こすまでの一部始終を捉えた映像を入手した。ひき逃げの現場となった交差点を捉えたドライブレコーダーの映像。信号が赤になった交差点を直進して進んでくるマイクロバスは、今にも止まりそうなゆっくりとしたスピードであることが分かる。歩行者が行き交う横断歩道に近づくと加速したように見える。映像にはあわてて駆け寄る人の姿もあ