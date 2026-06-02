「高圧的・威圧的」「感情的になる・怒鳴る」……。そんな上司の存在で、貴重な心理的リソースを消耗している人は多いのではないでしょうか？ しかし、「困った上司」を変えようとしても、かえって心理的リソースをすり減らすだけ。では、どうすればよいのか？この記事では、『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』の著者・櫻本真理さんに、「困った上司」と賢くつきあう方法について教えていただきました。部下の「心理的リ