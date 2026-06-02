お金のこと、体調のこと、老後生活は何かと不安になるものです。老後のお金まわりの疑問について、専門家が回答します。今回は、70歳で一人暮らしをしている場合の、終活についてです。 Q：自分にもしものことがあったときのために、何をしておいたらいいですか？「私は70歳で一人暮らしです。終活や、自分にもしものときの準備は何をしておいたらいいですか。近所付き合いはありますが親戚たちとは疎遠です」（匿名希望） A：ま