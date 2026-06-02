目の前にきゅうりがあるのに、くちばしの向かう先は......。【写真集】（3枚）文鳥による驚きの行動がX上で話題になっている。Xユーザーのyou（＠shirobuncho35）さんが2026年5月9日に投稿したのは、きゅうりではなく飼い主の指をガブリとかじる白文鳥の写真。添えられていた「どうして」という呟きにも、納得の光景だ。飼い主・youさんに詳しい話を聞いたところ、指をカリカリしているのは、9歳オスの珊瑚ちゃん。半年ほど前に白