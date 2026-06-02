【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１日、レバノンの首都ベイルート南郊の親イラン勢力ヒズボラの拠点ダヒヤ地区への攻撃を軍に指示した。イスラエルはレバノン南部でも戦闘を拡大させ、４月１７日に発効したレバノンでの一時停戦は崩壊状態だ。ベイルートでの攻撃を巡り、トランプ米大統領はイランとの戦闘終結の交渉への影響を懸念し、抑制を求めてきた。ネタニヤフ氏は声明で「ヒズボラが停