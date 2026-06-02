タレントの上沼恵美子が１日、ＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜・後１２時）に出演し、２０２１年に亡くなった占い師の細木数子さんについて語った。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」で５月１０日に公開した「上沼恵美子がドラマ【地獄に堕ちるわよ】の感想と共に細木数子先生について語り尽くします。」が１００万回再生を突破。「細木先生の力はすごいね。Ｎｅｔｆｌｉｘも当たっている