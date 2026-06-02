2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優の清原翔（33）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの佐藤栞里（35）らとの笑顔あふれるオフショットを公開した。【写真】佐藤栞里らとの笑顔の近影ショットを公開した清原翔清原は「神戸会のみんなと初めましてのおとちゃんしーちゃんさんに帽子貰ったー！」とつづり、写真を投稿。仲間たちとの自然体な表情や、佐藤から贈られた帽子を身につけた姿