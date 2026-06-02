BTSが、デビュー13周年に向けたイベントのタイムスケジュールを公開した。毎年デビュー日の「6月13日」を記念して開催する「BTS FESTA」が、今年もやってくる。1日に公式SNSで、約2週間をかけ、オンラインとオフラインで実施する日程を発表した。今年は12日と13日の2日間、釜山（プサン）アジアド主競技場で開催される「BTS WORLD TOUR『ARIRANG』IN SUSAN」と合わせて、さまざまなコンテンツがオンラインで公開される。今年のイベ