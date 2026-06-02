広島の斉藤優汰投手（２２）が１日、マツダスタジアムでの投手指名練習に合流した。３日の日本ハム戦（マツダ）での先発が濃厚だ。２軍では先発転向後、直近３試合で好投。自然体で臨み、プロ初勝利を目指す。今季初の１軍昇格。「びっくりした。うれしかった」と素直な気持ちを吐露した。２軍戦では、圧倒的な投球を見せてきた。福山ローズファイターズとの交流戦を含め３試合に先発し、計１７回を投げ１失点。「真っすぐも