私はミカ。夫のトモヤは3年ほど前から単身赴任しています。転勤が決まったときは息子のユウスケが高校生。学校の都合もあったため、夫だけで赴任先へ行ってもらいました。しかしユウスケはその後、遠方の大学に進学して家を出ていきました。そこで私は住んでいる賃貸マンションを引き払って、夫と一緒に住むことにしたのです。子育てが一段落して、私にとっては新たな出発。ただ近所に住む義母は、そんな私の決断が気に食わなかっ