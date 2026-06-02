国内女子ツアーは先週、「リゾートトラストレディス」が終了した。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象となる選手の動向にも動きがあった。【写真】セキ・ユウティンのチャイナドレス姿にビックリプレーオフのすえ河本結に敗れたプロ3年目の吉澤柚月は、初優勝こそ逃したものの自己最高位の2位で180ptを獲得