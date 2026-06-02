米国男子ツアー「チャールズ・シュワブチャレンジ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター今大会でシーズン初優勝を挙げたラッセル・ヘンリー（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を1344ptとして、26位から11位にジャンプアップした。13位タイで終えた松山英樹は27位をキープ。28位タイに入った中島啓太は18人抜きとなる157位に浮上