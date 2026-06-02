米国女子ツアー「ショップライトLPGA」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【連続写真】こんなにインサイドから!?吉田優利はドローをこう打つ今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を755.343ptとして、46位から9位にジャンプアップした。日本勢最上位の4位タイに入った岩井千怜は136.25ptを加算し、4ランクアップの10位。今季初のトップ1