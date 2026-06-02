歌手の西野カナ(37)が2日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「CDTVありがとうございました〜」と書き出した西野。番組で共演した「NiziU」との集合写真をアップした。「今日のコーディネートも懐かしい感じで可愛かった」とつづってこの日の衣装を披露。“平成ギャル”感あふれるお洒落なコーデを紹介した。ファンからは「今日も可愛いカナやん見れて幸せ」「今日もばり可愛いでした」「スタイルよすぎ