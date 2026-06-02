将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第1試合、TDIルシーグ横浜VS九州サザンフェニックスが5月30日に放送された。試合は九州サザンフェニックスが通算5勝2敗で勝利を収めたが、今大会から導入された新ルール「先手番入札制度」を巡る極限の駆け引きと、ある棋士が提示した驚愕の数字に対する対戦相手のリアクションに、ファンが大いに沸く一幕があった。【映像】ギャップよ…永瀬九段のニ