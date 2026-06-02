見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第47話が2日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。バーンズ