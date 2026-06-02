ユニクロは、暑さの質の違いに応じて最適な服を選ぶ新たな考え方「適材適暑」を提案している。適材適暑近年、日本の夏は記録的な暑さが続いているが、その暑さは一様ではない。梅雨時期のじめじめとした湿気、真夏の肌を刺すような直射日光、昼の熱気が抜けきらない熱帯夜など、時間帯や環境によって暑さの質は大きく異なる。こうした多様な暑さに対して、暑さの質に合わせた装いを選ぶことが、より快適に過ごすために重要になって