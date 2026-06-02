「モテそうだね〜」俳優の田中みな実が、TBSの後輩にあたる高柳光希アナウンサーと初対面を果たした――。田中みな実○サプライズ登場でクリス松村がパニック5月30日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)では、『最強スポーツ男子頂上決戦』で好成績を収めるなど、運動神経抜群な高柳アナウンサーの話題に。以前より大ファンを公言しているクリス松村は、「私は顔だけで、なんかかわ