A5ランクの常陸牛焼肉定食が、自家製小鉢3種付きで1,650円――。きょう2日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、茨城県ひたちなか市の“Mr.常陸牛”と呼ばれる店主に密着し、驚きの安さを支える日々の工夫に迫る。Mr.常陸牛の鴨志田さん○茨城県から24軒目の“オモウマい店”今回登場するのは、『オモウマい店』での放送軒数第1位を誇る茨城県から