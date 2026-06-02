「健康診断でHbA1cが高めと言われた」「最近、血糖値が気になる」――そんな人も多いのではないでしょうか。血糖値の急上昇や急下降は、糖尿病だけでなく、動脈硬化や生活習慣病のリスクにも関わるとされています。この記事では、『食べてはいけないもの×いいもの』(伊勢呂哲也／Gakken)から抜粋して、血糖値が気になる人が見直したい食習慣について紹介します。○血糖値が気になったらコレをやめよう健康診断の結果で注目を集め