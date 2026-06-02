きょう2日のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、「閉校まであと3年…高校生たちを喜ばせたい! 狩野英孝が地元宮城の生徒を引率! 今絶対に食べてほしい東京グルメ修学旅行」を放送する。『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』○東京激ウマグルメ初体験修学旅行を開催今回のテーマは、一生に一度の思い出となる修学旅行。もしもそれが“東京のおい