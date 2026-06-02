「俺なんかもやっぱり心に留めてるけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、松村邦洋の“名言”を明かした――。有吉弘行○「売れてようが売れてまいが誰にでもできること」5月24日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)にゲスト出演した松村。モノマネが止まらないなか、有吉は、「松村さんはこう見えて、いろいろ名言があってね。俺なんかも心にやっぱり留めてるけど。“あいさつにスランプなし”」と